Acquasparta, visita a Palazzo Cesi per incontrare Galileo Galilei e il principe Federico Cesi

ACQUASPARTA Un tour a Palazzo Cesi durante il quale sarà possibile incontrare Galileo Galilei o il principe Federico Cesi.

Per tutto il mese di maggio sono in programma visite turistiche del centro esperienziale. Durante il percorso a Palazzo Cesi, oltre al fondatore dell’Accademia dei Lincei, si potranno incontrare, virtualmente, anche gli altri protagonisti, tra cui Galileo Galilei che racconterà ai visitatori il Rinascimento di Acquasparta e la rivoluzione scientifica lincea.

In rete è disponibile il download gratuito della app "Palazzo Cesi - Acquasparta" con testi, foto, video e audio-guide in italiano e inglese. Nel ticket di Palazzo Cesi sono comprese anche le agevolazioni per la Cascata delle Marmore, la Foresta Fossile di Dunarobba e i Sotterranei di Narni. Le aperture sono fissate dal mercoledì alla domenica e festivi dalle 11,00 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 18,30 ad un costo di 6 euro a biglietto (4 ridotto).