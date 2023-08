Acquasparta, via al Water Music Fest: contro ogni discriminazione

ACQUASPARTA La musica contro ogni discriminazione. Via alla seconda edizione di Water Music Fest. Ambiente, musica e diritti, questi gli ingredienti di un evento incentrato sulla diversità intesa come patrimonio culturale, serbatoio di idee e creatività. L'appuntamento è per il 25 e il 26 agosto, sul palco allestito di fronte a Palazzo Cesi. Fil rouge dell'edizione 2023, la disparità di genere e l’inclusività. «Argomenti - spiega il Maurizio Chiani, musicista e presidente di Ascam, l'associazione che organizza l'evento - che sono al centro, purtroppo, delle cronache di tutti i giorni e che saranno raccontati attraverso la musica». Si inizia il 25 Agosto alle 21, con Linda Valori «una grande voce blues e una delle più importanti e belle del panorama musicale - continua Chiani - la scaletta comprenderà cover di brani molto noti che narrano di donne e che hanno contribuito a focalizzare l'attenzione sul mondo femminile, le violenze, non solo fisiche, le difficoltà di inserimento, e in modo sostanziale all'emancipazione di tante donne». Si prosegue il 26 agosto sempre alle 21, con la serata dal titolo "Diverso Live". «Questa volta - spiega ancora Chiani - al centro ci sarà il tema dell’inclusione. A questo proposito, sul palco suonerà la band "Siamo Noi Noi Siamo" del Centro Diurno La Cometa - Usl Umbria 2 del laboratorio musicale Gianni Fabrizi. Dei ragazzi che dimostreranno come la "diversità" sia spesso un preconcetto e che diverso, nella sua accezione negativa, è colui che non riesce a percepire il valore e la grandezza che si nasconde dietro alle persone. Purtroppo l'anno scorso all'ultimo momento più di qualcuno di loro si era scoperto positivo al Covid e avevano dovuto rinunciare ad esibirsi ma quest'anno saranno al completo». A seguire, Lorenzo Dal Zotto, in arte "Dalz8", giovane cantautore di Acquasparta che ha iniziato un percorso professionale di musica d’autore, e poi il maestro Davide Martini di Magliano Sabina. Chiuderanno la serata i "Flavour" un gruppo locale. «Abbiamo pensato a questo festival - chiude Chiani - perchè la musica è un veicolo di socializzazione, divertimento ma anche di riflessione. E' questo lo scopo della manifestazione patrocinata dal comune di Acquasparta e che si svolge grazie al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, da sempre attenta e sensibile alle tematiche sociali. Ci sarà anche l’Unitre di Acquasparta, a cui formuliamo un sentito ringraziamento per la collaborazione, che offrirà da parte sua qualche spunto di riflessione con brevi letture sulle tematiche delle singole serate».