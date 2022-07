Acquasparta, il "Festival Federico Cesi "entra nel vivo

ACQUASPARTA - Sarà Giuseppe Nova, primo flauto dell’orchestra della Rai di Torino e massimo esponente della tradizione flautistica della scuola francese, il protagonista del concerto di lunedì 25 luglio, alle ore 21,30, a palazzo Cesi di Acquasparta. Giuseppe Nova, accompagnato al clavicembalo dal virtuoso Maurizio Fornero, darà vita a “Follia Barocca” , terzo dei dieci appuntamenti in programma per la 15esima edizione del Festival Federico Cesi, organizzato dall'associazione Fabrica Harmonica. I due musicisti eseguiranno musiche di Arcangelo Corelli, Karl Philipp Emanuel Bach, Johann Christian Bach, Wilhelm Friedemann Bach, Georg Philipp Telemann e Antonio Vivaldi. La kermesse che fa arrivare artisti di fama internazionale nei palazzi seicenteschi dei comuni di Terni, San Gemini, Acquasparta e Montecastrilli, proseguirà fino al 25 agosto. Venerdì 29 luglio, il festival si sposterà in piazza Santa Chiara, a Montecastrilli. Alle ore 21,30 il Kaleido Trio si esibirà in “Di scena… e di danza” ,con musiche di Morricone, Rota, Verdi, Rossini, Brahms e Piazzolla. Saliranno sul palco Yuri Ciccarese al flauto, Raffaele Bertolini ai clarinetti e Gianni Fassetta alla fisarmonica. Si tratta di tre musicisti con una lunga esperienza alle spalle. Dopo il diploma, hanno maturato la propria formazione artistica con maestri di chiara fama come Lips, Zubintskj, Bennett, Gallois, Balint, Mariozzi e Pay. Hanno partecipato a numerosi concorsi ed ottenuto molti riconoscimenti e per il pubblico del Festival Federico Cesi proporranno al pubblico “La grande musica”.

