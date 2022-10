A Marmore la festa di Halloween con il mercatino dei bimbi

Terni- Sabato 29 ottobre dalle 14 e 30, la Pro Loco di Marmore farà rivivere il cortile della ex scuola elementare, in via Montesi, con un evento che anche quest’anno coinvolgerà tutte le famiglie.

E’ il mercatino dei bambini “a scambio e offerta” e dei giochi antichi costruiti da chi vive nel piccolo centro.

“Girotondo tra i ricordi, arriva Halloween alla Cascata”, con piccoli e grandi in maschera, è un evento promosso da Pro Loco Marmore nell’ambito del patto di collaborazione con il Comune di Terni.

“La gestione di un mercatino dedicato al riutilizzo di oggetti più o meno vecchi ha suscitato, nella prima edizione, moltissimo interesse - dice la presidente, Manola Conti. E’ stata l’occasione per socializzare con gli altri piccoli abitanti di Marmore o Terni o borghi e comuni limitrofi, per



imparare a conoscere il valore del riuso e impegnarsi in un'attività che li aiuti a superare i loro blocchi e le loro timidezze”.Sedici le postazioni dove i bambini potranno mettere in mostra libri, giocattoli, accessori, fumetti, pupazzi, oggetti vintage, bambole antiche e oggetti vari in cerca di una nuova vita.“Nella prima edizione sono stati scambiati centinaia di oggetti e giochi e le offerte ricevute sono state utilizzate dai bambini per comprare la targa messa sulla statua l'Attesa installata e inaugurata a giugno al Parco Campacci, un modo questo per renderli protagonisti attivi nella nostra comunità. Questa volta - aggiunge la presidente della Pro Loco Marmore - sceglieranno loro come utilizzare le eventuali offerte, sempre destinandole a future attività e laboratori che faremo a Marmore”.Per ottimizzare l’organizzazione sarà necessario prenotare la presenza alla presidente.