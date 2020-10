"Ameria Umbra" ci riprova: partono i corsi di recitazione

AMELIA - Ripartono i corsi di recitazione organizzati dall'associazione "Ameria Umbra - scuola di musica Wijnand van de Pol", patrocinata dal Comune di Amelia. Proposti lo scorso febbraio, erano stati interrotti a causa del lockdown, pochi giorni dopo l'avvio. Si riaprono ora le iscrizioni per i corsi di recitazione che Maria Chiara Tofone, attrice trasferitasi ad Amelia da pochi anni, condurrà a partire da giovedì 8 ottobre. «La novità di quest’anno - spiega Maria Chiara Tofone - riguarda l’introduzione di un corso dedicato ai ragazzi di età compresa tra i 13 e i 20 anni, dalle ore 18 alle 19,30. Seguirà poi quello per adulti, dai 21 anni in poi, che si terrà dalle ore 19,30 alle 21,30. I programmi dei due corsi saranno simili per contenuti, anche se quello per ragazzi sarà maggiormente incentrato sull’aspetto ludico e sul fare gruppo. Le lezioni verranno attivate una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti e si concluderanno con una performance finale a giugno. Non si richiedono requisiti, tutti sono i benvenuti, sia chi ha già avuto qualche piccola esperienza, sia chi inizia da zero».

Tutti gli esercizi saranno riadattati al distanziamento, si eviterà il contatto fisico e verranno rispettate le normative relative al Covid-19. «La recitazione - prosegue Maria Chiara - sarà usata come valido strumento di conoscenza di sé, di relazione fra le persone e di lettura delle dinamiche umane, elementi che ci sono mancati in questo periodo d’isolamento e di distanza umana e che avremo modo di rimettere in moto in un luogo protetto. Attraverso esercizi basilari si avrà la possibilità di focalizzarsi sulla consapevolezza fisica ed emotiva, l’ascolto, la concentrazione, la fiducia e l’immaginazione. Si ricorrerà a differenti tecniche di training attoriale, giochi teatrali, improvvisazioni, elementi basilari di biomeccanica teatrale, dizione, lettura interpretativa e all’impronta, scrittura creativa e analisi del testo».

Per informazioni si potrà contattare la scuola di musica Wijnand van de Pol al numero di telefono 327 6374512/ 0744 983415 o tramite mail scuolameria@tiscali.it.

