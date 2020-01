Filarmonica Umbra: Herbert Schuch trasporta il pubblico nel vortice dei sentimenti con Beethoven

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Il programma era integralmente pensato in onore di Beethoven nella serata del sesto appuntamento dei concerti dell’Associazione Filarmonica Umbra, tenutosi il 25 gennaio appena passato. A trasportare il pubblico nel mondo, nella mente e nel cuore di uno dei più grandi compositori della storia della musica, attraverso l’esecuzione di quattro sonate per pianoforte che si distinguono tra di loro per epoca e carattere c’era Herbert Schuch, pianista che si esibisce a livello mondiale scoperto e lanciato dalla giuria internazionale del Concorso Casagrande che lo consacrò vincitore nel 2004, in giovane età. Il centro del concerto è stato il sentimento; le corde dell’animo sfiorate dalle melodie di Beethoven hanno reso nota dopo nota «una musica ben conosciuta sempre più inspiegabilmente inesplorata e nuova, suscitando emozioni che andavano al di là della semplice vibrazione e percezione sonora».