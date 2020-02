Yuliya Mayarchuk sposa a 'Detto fatto', l'emozione dell'abito bianco da Bianca Guaccero

Yuliya Mayarchuk, che emozione in abito da sposa. Oggi, l’attrice ucraina è stata ospite di Bianca Guaccero a “Detto fatto” su Raidue dove si è emozionata sfilando con un abito da sposa nello spazio di Pinella Passaro poiché quest’estate sposerà il suo compagno dopo ventitré anni di relazione. Definita dalla stilista la nuova Brigitte Bardot, la Mayarchuk, prossimamente sarà di nuovo protagonista al cinema con due film: Il ladro dei Cardelini di Carlo Luglio della Minerva Pictures Group, P.F.A. Films e Mai per sempre di Fabio Massa, presente in studio con lei.

Yuliya Mayarchuk: «Felice e innamorata». «Sono particolarmente felice di ritornare al cinema, dopo aver fatto tanto teatro, con due film molto diversi tra di loro, ma entrambi molto intensi… - dice Yuliya Mayarchuk -. In ‘Mai per sempre’ interpreto una donna molto felice e innamorata del proprio compagno e che decide insieme a lui di mettere su famiglia, ma un giorno si farà vivo l'ex dal quale ha subito violenze in passato. E’ stato veramente difficile interpretare questo ruolo perché ci sono scene molto forti. Nel ‘Il ladro dei Cardelini’, invece, ho interpretato un ruolo comico e devo dire che mi è riuscito bene considerando che per tanti anni ho affiancato noti attori comici a teatro».



