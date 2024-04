Vladimir Luxuria: «Se conduco l'Isola dei Famosi è solamente grazie a Simona Ventura»

Naufraga, inviata, opinionista e da lunedì conduttrice dell'Isola dei Famosi. Vladimir Luxuria è stata ospite oggi di "Verissimo" per raccontare la sua nuova esperienza, dalla prima chiamata di Piersilvio Berlusconi agli ultimi preparativi prima dell'inizio del programma.

Vladimir Luxuria a Verissimo, chi è? Età, vero nome, vitalizio, le violenze, il fidanzato, la transizione e L'Isola dei Famosi: «Non ho fatto fuori Ilary Blasi»

L'intervista

«Ho passato varie fasi, ora sono in quella della consapevolezza».

Inizia così l'intervista di Vladimir Luxuria, ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin. «Come dice Ilary Blasi il passo da opinionista a conduttrice è un attimo», ha detto la padrona di casa per introdurre la nuova presentatrice dell'Isola dei Famosi. «Sedici anni fa ho vinto l'Isola, ora la conduco. Tutte le volte che le persone mi chiedono "ma davvero si fa la fame?" mi arrabbio. Io ho perso 16 kg. Quest'anno sarà anche peggio. Non vogliamo spiaggiati, i concorrenti si devono dare da fare».

Su come ha scoperto di essere stata scelta per la conduzione, Vladimir ha poi raccontato: «Mi telefonano e mi dicono "Sono la segretaria dell'editore, glielo passo". Io pensavo fosse uno scherzo. Sento la voce di Piersilvio Berlusconi e dico "ammazza quanto è bravo questo imitatore". Dopo ho ricevuto altre chiamate e ho capito che era tutto vero. Non me lo sarei mai aspettato, io non ho mai bussato alle porte per chiedere qualcosa. Sono contentissima, sono emozionata e non vedo l'ora».

«Prima di accettare ho voluto profondamente sentire Simona Ventura. Ho chiamato anche gli altri conduttori, ma se sono qui è solamente grazie a lei. È sempre stata sincera con me. Io ho fatto tesoro di questo e a mia volta sono stata sincera con i "miei naufraghi"», ha aggiunto poi la conduttrice. «Sono sicura che questa edizione sarà emozionante ma anche estremamente divertente».