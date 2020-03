Vieni da me, Loredana Errore a Caterina Balivo: «Ho rischiato la paralisi, per i medici è stato un miracolo»

Loredana Errore racconta la sua storia a Vieni da Me, da Caterina Balivo. In molti la ricorderanno ad Amici e a Sanremo, poi il silenzio. La cantante è stata vittima di un grave incidente stradale nel 2013 dopo il quale ha rischiato la paralisi dal collo in giù. Oggi è in salute ed è pronta per promuovere il singolo e l'album in uscita tra qualche mese. Quello che ha vissuto le ha insegnato molto, ma non si sente di ripartire da zero.

​«Tutte le cose che sono accadute hanno contribuito a raggiungere quel 100. Mi sento che ho avuto un imprevisto e che devo continuare senza ricordi dolorosi. Viva la vita», spiega. Era il 4 settembre del 2013 e stava tornando di notte da un suo concerto ad Agrigento. C'era una pioggia battente, non è riuscita a evitare un'altra macchina e si è capovolta.

​Capì subito di non riuscire a sentire il suo corpo. Confessa in tv che in quel momento ha pensato di lasciarsi andare per sempre e poi ha chiesto a Dio perdono perché in fondo non le aveva dato mai un raffreddore o un herpes.

In ospedale solo il 5% del suo corpo poteva muoversi, solo il collo, il resto era tutto paralizzato, i medici non davano nessuna speranza. «Non c'era nessuna possibilità - racconta - e la situazione era irreversibile. Ho rischiato di rimanere paralizzata, ma questo mi ha permesso di avere un'altra bella parte».

«Io oggi sono qui da te, sto ricominciando la mia carriera, uscirà il mio album (a giugno) e avrò una luce diversa per testimoniare che la vita è bella. La vita non è solo un dare e avere, un salire e scendere... », aggiunge. Non è stato facile reagire e subito dopo è arrivata la perdita del contratto discografico. «Mi è capitato di scoraggiarmi, ho avuto paura di non camminare. Ora sono felice così, non c’è nulla che mi manchi».

L'artista è guarita il 27 ottobre, il giorno del suo compleanno. «I medici erano strabiliati. È stato un miracolo», conclude ringraziando Dio e i medici. A dieci anni dal grande successo di Amici - è arrivata seconda dopo Emma Marrone - Loredana Errore torna ad aprile con un singolo, a giugno con un nuovo album e tanti concerti.



