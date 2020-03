Coronavirus, Paolo Fox sbotta ai Fatti Vostri: «State a un metro di distanza, allontanatevi»

Coronavirus , Paolo Fox sbotta in diretta ai Fatti Vostri : «State a un metro di distanza, allontanatevi». La replica piccata del collega. Ieri, l'astrologo di Rai2 ha redarguito in diretta i colleghi prima del consueto appuntamento con l'oroscopo. Ma andiamo con ordine.

Dopo lo spazio dedicato alle notizie sul coronavirus, entra Paolo Fox. Il pubblico è seduto a distanza di sicurezza, ma i membri del cast (Demo Morselli, Graziano Galatone, Roberta Morise e il professor Broccoli) sono seduti come al solito accanto all'astrologo. Paolo Fox allora afferma: «Come abbiamo appena sentito dobbiamo stare a un metro di distanza. Io credo che sia il caso di farlo noi per primi». Graziano Galatone replica: «Andiamo dietro alle quinte...». Ma a quel punto interviene Michele Guardì e invita gli altri volti del programma ad allontanare un po' le sedie. Giancarlo Magalli entra a oroscopo già iniziato e per smorzare i toni ironizza: «Non so se è più pericoloso Morselli o Galatone, nel dubbio mi siedo in mezzo».

Oggi, la trasmissione è andata in onda senza pubblico e durante il momento dell'oroscopo il cast si è seduto a distanza di sicurezza.

