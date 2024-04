Vanina, stasera l'ultima puntata della serie tv di Canale 5: trama e anticipazioni del finale di stagione

Arriva stasera in tv l'ultima puntata in prima visione, alle 21:20 su Canale 5, per la serie rivelazione delle ultime settimane. Vanina - Un vicequestore a Catania è giunta al quarto e ultimo episodio “La salita dei saponari”. Diretta da Davide Marengo, la serie è ispirata ai romanzi della scrittrice catanese Cristina Cassar Scalia che ha anche collaborato alla sceneggiatura. Nel cast, tra gli altri, Giusy Buscemi e Claudio Castrogiovanni. Ecco la trama della puntata di questa sera.

La trama dell'ultima puntata

Un uomo è stato ucciso nel parcheggio dell’aeroporto di Catania.

Si tratta del sessantenne Esteban Torres, cubano, con doppia cittadinanza americana e italiana, residente in Svizzera. Già dalle prime ricerche la vittima risulta un personaggio insolito e sospetto. Ricchissimo. Ma è impossibile definire quale sia il suo vero lavoro. C'è solo la vaga etichetta “import export”. Perfino la moglie Evelyn, che arriva immediatamente dalla Svizzera, non nega che il defunto marito potesse essere implicato in traffici illegali. Ci vuole poco a Vanina per scoprire che Esteban Torres era un uomo di punta della mafia americana. E aveva un ruolo centrale nella gestione dei rapporti fra clan americani e clan siciliani. Mentre le indagini proseguono, viene però scoperto un nuovo cadavere. Si tratta di una donna, Roberta Geraci, brutalmente assassinata. Emerge subito che questo delitto è legato a quello di Torres. Vanina dovrà affrontare un’indagine davvero sorprendente, passando dalla lontana realtà di un intrigo internazionale alla dimensione più profonda e arcaica della sua Sicilia.

Le parole della scrittrice che ha ispirato la serie

«È stato bello scoprire il successo riscosso dalla serie tv Vanina. Per lo scrittore che vede il suo personaggio in televisione è una emozione enorme. Poi, scoprire che un personaggio che viene così apprezzato anche nella sua versione televisiva che è diversa da quella letteraria, è una doppia emozione». Lo ha detto Cristina Cassar Scalia, l'autrice dei libri che vedono protagonista il vicequestore aggiunto di Catania Vanina Guarrasi, in onda in queste settimane su Mediaset. «Nella serie non c'è solo la Sicilia ma tante Sicilie diverse - dice Cassa Scalia - da Catania a Palermo».