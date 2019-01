Uomini e donne, Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio si sono lasciati: «Mancavano passione e sentimento»

Scoppia un’altra coppia nata sotto i riflettori di “Uomini e donne” di Maria De Filippi. Stavolta a dirsi addio con la complicità dei social, come avviene ormai sempre più spesso, sono Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio.

I due sono stati insieme per quattro anni e per qualche tempo si è parlato anche di matrimonio con Nicole che assicurava: “Prima o poi toccherà anche a me (…) Sicuramente sarete i primi a saperlo. Nonostante magari lo saprete dopo che è successo, perché sarà una cosa estremamente intima. Spiaggia, prete, io e lui fine. Ma per ora c’è tempo”. Nonostante i proclama alcuni fan avevano già ipotizzato la crisi per via della progressiva scomparsa dai relativi profili degli scatti di coppia e ora la conferma arriva tanto da Fabio quanto dalla Colloricchio.

Dalle stories infatti l’ex tronista è stato il primo a confessare la fine della storia, mentre Nicole ha fatto sapere che la causa sarebbe stata una mancanza di “Quel pizzico di passione e sentimento”. I due hanno fatto sapere che resteranno amici e soprattutto chiesto ai rispettivi fan di non dividersi in fazioni contrapposte.



Ultimo aggiornamento: 19:45

