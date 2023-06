Uno Mattina Estate, gelo nello studio di Timperi: «Lo sfruttamento delle donne fa bene alla salute». Cosa è successo

Venerdì 30 Giugno 2023, 10:19

La puntata del 29 giugno di Uno Mattina Estate, il programma mattutino di Rai Uno, ha subito un incidente spiacevole che ha attirato l'attenzione su di sé ed è destinato a portarsi dietro una serie di controversie. Durante la trasmissione, una battuta di cattivo gusto sullo sfruttamento delle donne ha generato una reazione di sconcerto in studio, creando un'atmosfera di tensione che ha fatto calare il gelo. Tiberio Timperi è dovuto intervenire e ha prontamente preso la parola per provare a risolvere la situazione. Ma cosa è accaduto di preciso durante Uno Mattina Estate? E chi ha pronunciato tali parole così offensive che hanno scatenato una tempesta mediatica?. Scopriamo insieme il tutto e come questa controversia si svilupperà nei prossimi giorni, poiché sembra improbabile che si plachi facilmente.

