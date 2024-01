Un posto al sole, le anticipazioni di stasera (26 gennaio): Damiano mette nei guai Viola

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, venerdì 26 gennaio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di oggi

Un’iniziativa di Damiano per aiutare Viola ad appianare i rapporti col figlio non andrà come previsto e rischierà di peggiorare la situazione. Per Eugenio, intanto, si potrebbero creare le condizioni giuste per un ulteriore avvicinamento con Lucia.

Diego è sempre più nervoso per come Roberto e Marina si sono comportati con Ida e avrà uno scontro con Filippo e Serena per questo motivo.