Un posto al Sole, le anticipazioni di oggi (12 gennaio): Diego e Raffaele non si arrendono, Ida preoccupata

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, venerdì 12 gennaio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di oggi

Diego non ha alcuna intenzione di arrendersi e insieme al padre Raffaele è deciso più che mai a trovare Ida in Polonia. La donna però è molto preoccupata per i due, ha paura che i due siano in pericolo e che la sua famiglia, in accordo con Marina e Roberto, potrebbe fare loro del male.