Un posto al sole, dall'accordo di Marina e Ida alla confessione di Michele: le anticipazioni del 6 ottobre

Un Posto al Sole torna stasera in tv, venerdì 6 ottobre, su Rai3 alle 20.45. Vediamo dunque insieme cosa succederà oggi nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Le anticipazioni di stasera di Upas.

Cosa succederà nella puntata di oggi

Roberto e Marina sono molto vicini a un accordo con Ida, che potrebbe accettare l'importante proposta dei due. Ciò farà infuriare Lara, che nel frattempo vorrà prendersi la sua vendetta contro Marina, l’unica vera responsabile di quello che sta succedendo.

Michele confesserà invece di non aver ancora superato la separazione da Silvia, nonostante i due siano separati da molto tempo. Quest'ultima nel frattempo riceverà una notizia inaspettata, che sembra non essere del tutto positiva. Guido cercherà invece di dare una mano a Gerry, ma le cose non andranno come da lui previsto. Ogni tentativo di aiutarlo, sarà infatti inutile.