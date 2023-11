Un posto al sole, le anticipazioni dell'8 novembre: è arrivato il momento della verità per Eugenio e Viola

Nuovo appuntamento stasera in tv con Un Posto al Sole, la fiction in onda su Rai 3 alle 20.45. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, mercoledì 8 novembre, nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.

Stasera in tv, cosa vedere? Film, serie e programmi in onda oggi mercoledì 8 novembre su Rai, Mediaset, La7 (e non solo)

Cosa succederà oggi?

Mentre familiari ed amici attendono ansiosi notizie sulla vittima dell'attentato, per Viola è arrivato il momento della verità: quest'ultima dovrà infatti parlare con Eugenio e affrontare la realtà dei fatti.

Un confronto durissimo, ormai inevitabile, soprattutto perché il Nicotera ha già capito la situazione. Nel frattempo Manuela ha deciso di continuare la sua relazione con Costabile, nonostante Niko le abba rivelato di essere geloso. La Cirillo, però, questa volta ha intenzione di godersi i bei momenti con l'Altieri, non facendosi quindi fermare da Niko. La frequentazione tra i due va a gonfie vele, anche se non tutti ne sono felici. La situazione che si è creata sta rendendo nervosi sia Mariella che Filippo e Serena, che potrebbero infatti decidere di intervenire in qualche modo.

