Un posto al sole, le anticipazioni del 4 dicembre: Clara è Fuggita con Eduardo e la reazione di Alberto è imprevedibile

«Un Posto al Sole» torna stasera in tv con il consueto doppio appuntamento su Rai 3 alle ore 20.50. La soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini va in onda ininterrottamente dal 1996 e si è così aggiudicata il primato della serie tv interamente prodotta in Italia più logeva di sempre. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, scopriamo le anticipazioni e la trama sulla nuova puntata di oggi, lunedì 4 dicembre.

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 4 dicembre

Eduardo ha chiesto a Clara di partire con lui lasciando Napoli e la Curcio ha deciso di seguire il suo innamorato, ma si troverà presto a gestire l’ira di Alberto.

Quest'ultimo si metterà infatti alla ricerca della sua ex e di suo figlio e passerà alle maniere forti. Clara non sa come uscire da questa complicata situazione e trema all’idea di cosa il suo ex compagno possa arrivare a fare.

Marina e Roberto, intanto, iniziano a notare che tra Ida e Diego sta crescendo l’affinità e, spaventati che i due possano farsi più vicini, e causare guai con il piccolo Tommaso, devono escogitare un modo per allontanarli.

La cucina de Il Vulcano si è intanto trasfomrata in un (dolce) campo di battaglia. Dopo la gara con Nunzio, Samuel dovrà affrontare un serratissimo confronto con Espedito. Il fratello di Speranza si presenterà dal ragazzo molto per capire a che gioco stia giocando con sua sorella. Il Piccirillo dovrà risolvere questa situazione al più presto, cercando il modo per non finire nei guai. La sua relazione clandestina con Micaela verrà a galla?