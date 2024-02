Un posto al sole, le anticipazioni di oggi (22 febbraio): Giulia sempre più preoccupata per Luca

Torna stasera in tv "Un Posto al Sole", la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, giovedì 22 febbraio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Le condizioni di salute di Luca continuano a peggiorare, con vuoti di memoria sempre più frequenti.

A preoccupare maggiormente, però, è il suo stato d'animo. Il De Santis non riesce infatti a trovare pace e a fidarsi delle parole di Giulia, rimasta invece propositiva. L’atteggiamento del medico, che non riesce a capacitarsi di quanto sta succedendo, spingerà la Poggi a intervenire di nuovo. Dopo aver sentito un caso analogo al Centro Ascolto, Giulia deciderà di fare un bel discorso al suo amico. Nel frattempo, l'amicizia tra Rosa e Clara è sempre più in bilico. Tra lo sfratto e il comportamento di Alberto Palladini, che ha approfittato del momento per tornare alla carica con la Curcio e convincerla ad accettare l’appartamento che ha trovato per lei e per Federico, la tensione tra le due è aumentata ancora di più. Infine, Filippo e Serena non sanno più che fare con Irene. La piccola non smette di preoccupare i genitori, comportandosi in modo apatico e rimanendo sulle sue. Riusciranno i Sartori a capire cosa sta succedendo alla figlia?