Un Posto al Sole, le anticipazioni del 13 novembre: Roberto frena Marina, pronta a compiere la vendetta contro Lara

Nuovo appuntamento stasera in tv con Un Posto al Sole, la fiction in onda su Rai 3 alle 20.45. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, lunedì 13 novembre, nella soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo.

Un Posto al Sole, le anticipazioni del 13 novembre

Roberto invita Marina - desiderosa di vendetta contro Lara come non mai - a procedere con cautela e a non prendere iniziative azzardate che potrebbero ritorcersi contro la loro famiglia. Ma Marina è ai limiti della propria irrazionalità e della rabbia, potrebbe non dargli ascolto.

Mentre Damiano si prende cura delle fragilità del figlio, la relazione clandestina tra Micaela e Samuel prosegue in modo sempre più appassionato e incauto, tanto che Nunzio, preoccupato per le sorti dell'amico ma non solo, decide di fargli un discorsetto.