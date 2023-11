Terra Amara, le anticipazioni del 13 novembre: la terribile vendetta di Umit, con la complicità di Mujgan

Torna oggi in tv l'appuntamento con Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, lunedì 13 novembre 2023.

Terra Amara, le anticipazioni del 13 novembre

Nell'episodio di Terra Amara di oggi, Canale 5, Mujgan mette un braccialetto di Umit nell'auto di Demir: è la stessa Umit a chiederglielo, avendo deciso che vuole vendicarsi dell'ex amante. Quando Zuleyha lo scopre, Demir le racconta di avere dato un passaggio a Umit alcuni giorni prima e lei gli crede, ma Demir e Sevda temono che ormai le intenzioni di Umit siano chiare e lei molto determinata: far scoprire a Zuleyha il tradimento del marito.

Nel frattempo, Gaffur non può ancora entrare in casa propria per volere di Saniye e decide così di farsi un bagno nella casa di Mujgan, all’interno della tenuta degli Yaman.