Torna Top Gear, le auto danno spettacolo

Da lunedì 13 maggio alle 21.30 su Spike (canale 49 del dtt), arriva in prima tv assoluta la 25a stagione di Top Gear, il più noto CarShow della Tv.Il mondo della auto, e tutto ciò che si muove a motore, raccontato con humor tipicamente british e una parte di sana irriverenza: Top Gear è uno dei programmi più longevi della televisione, una pietra miliare dell’intrattenimento automobilistico. Prodotto per oltre 20 anni dalla BBC, ha raccolto enorme successo nelle televisioni di tutto il mondo.Ogni lunedì saranno trasmessi due nuovi episodi della serie che vede protagonisti Matt LeBlanc, celebre per la sua interpretazione di Joey Tribbiani nella popolare sitcom Friends della NBC,Chris Harris firma prestigiosa di molte riviste automobilistiche, e Rory Reid, presentatore televisivo specializzato in motori e tecnologia. I tre conduttori daranno vita a sfide originali e entusiasmanti alle quali Top Gear ci ha abituato.Immancabile la presenza di The Stig che nel corso della stagione metterà alla frusta bolidi come la McLaren 720S, la Ferrari 812 Superfast, la Chevrolet Camaro e la Alpine A110.Nel primo episodio della serie LeBlanc, Harris e Reid andranno nello Utah, per celebrare il 116° anniversario del V8. Qui testeranno delle nuove macchine che montano questo tipo di motore: LeBlanc guiderà una Ford Shelby Mustang GT350R, Reid una Jaguar F-Type SVR e Harris la McLaren 570GT. Il loro viaggio attraverso lo Utah sarà un perenne confronto per decretare l’auto migliore, ma il modo opportuno per stabilire un vincitore è gareggiare. La sfida infatti si risolverà in una gara combinata alla quale parteciperà anche The Stig, al volante di una Ford GT40.Nel secondo episodio LeBlanc e Harris vogliono dimostrare l’esistenza di Big Foot. Per farlo, si avventureranno nei boschi californiani, ovviamente utilizzando dei nuovissimi fuoristrada. Harris inoltre, proverà la nuova McLaren 720S a Portimao, confrontandola con la P1, prima che Reid lo coinvolga in un nuovo gioco: “Corse in retromarcia”. L’ospite del giorno sarà Lee Mack, che sarà messo alla prova sul circuito di Top Gear.