Tiziana Cantone, la mamma a Storie Italiane: «Uccisa dal web». Video porno ancora online

Maria Teresa, mamma di Tiziana Cantone, parla in diretta a Storie Italiane, su Rai2. Il suo è un grido di dolore e una richiesta di giustizia per la figlia che si è tolta la vita dopo la pubblicazione online e la diffusione in chat di video porno che la vedevano protagonista. «Stupro virtuale», così viene definito quanto subito da Tiziana Cantone. Un calvario che continua anche dopo la sua morte, dato che i video sarebbero ancora rintracciabili online, su siti porno.



Siamo tutti con la mamma di #TizianaCantone , vergognoso che Pornhub continui a lucrare su quei video. Basta, saranno pure giganti del web ma la loro bassezza morale fa solo rabbia. #vergognainternazionale @storie_italiane — Domenico Marocchi (@domenicomarock) 21 febbraio 2019

