The Voice Senior, Gigi D'Alessio elimina il padre di Laura Pausini: e mamma Gianna si commuove

Il padre di Laura Pausini eliminato da The Voice Senior. A eliminare Fabrizio Pausini è stato Gigi D’Alessio che lo ha scartato, preferendo Piero Cotto e Beatrice Pasquali: non è bastata l'ottima performance con La Bohème di Charles Aznavour. La moglie Gianna, però, si è commossa.

Il duetto con Gigi D'Alessio

La conduttrice Antonella Clerici ha voluto omaggiare la donna chiedendo al marito e a Gigi D'Alessio di improvvisare un duetto sulle note di ‘She’, canzone che Laura Pausini ha dedicato alla mamma Gianna. Profondamente toccata dall’esibizione, la donna si è commossa.

Alla fine Gigi ha dovuto scegliere chi portare in finale e chi eliminare. Del terzetto formato da Fabrizio, Beatrice e Piero, D’Alessio ha deciso di eliminare il padre della sua collega, nonostante sia Orietta Berti sia Loredana Bertè hanno spinto per far sbarcare all’ultimo atto di The Voice Senior il signor Pausini.