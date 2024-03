Terra Amara, la soap turca torna stasera in tv: le anticipazioni di oggi (venerdì 15 marzo). Zuleyha spara ad Hakan

Buone notizie per i fan di Terra Amara. Stasera in tv su Canale 5 torna in prima serata la sopa opera turca. Cancellato l'appuntamento quotidiano della serie che è stata sostituita da Endless Love, da ora in poi (salvo ulteriori modifiche) Terra Amara andrà in onda il venerdì sera alle 21.40 su Canale 5. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di stasera, venerdì 15 marzo.

Terra Amara, le anticipazioni di stasera

Dalle anticipazioni ufficilai scopriamo che Zuleyha vuole obbligare Hakan a trasferirle le quote dell'azienda Yaman e a lasciare per sempre Cukurova.

Intanto, Betul si accorge di essere seguita da un uomo di Colak e si rifugia da Abdulkadir, al quale dice che non intende lasciare Colak perché vuole avere la sua eredità. Alla villa, Fikret e Zuleyha passano molto tempo assieme e, in presenza di Lutfiye, Fadik si lascia sfuggire un commento poco opportuno su quanto i due formerebbero una bella coppia.