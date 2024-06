Yacht incagliato su una spiaggia a Valencia, tre giorni dopo l'equipaggio è ancora a bordo. «Surreale». Di chi è

Un lussuoso yacht è incagliato da lunedì sulla spiaggia di Valencia, quella di Pinedo, a pochi metri da ombrelloni e lettini. Il governo sta indagando su come sia arrivato lì e come possa essere riportato in mare.

Si chiama Nordic Lily la nave arenata battente bandiera britannica. Ormai è diventata un'attrazione turistica per i bagnanti. L'associazione dei residenti del quartiere valenciano mette in guardia dal pericolo rappresentato dalla vicinanza alla costa e chiede che venga rimosso il prima possibile per evitare una possibile fuoriuscita di carburante.

Il Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibile, attraverso la Capitaneria Marittima di Valencia, ha avviato un'indagine per chiarire le cause per cui lo yacht si è arenato mentre era diretto allo Yacht Club di Valencia.

Nell'ispezione effettuata martedì scorso all'interno della nave dalla Capitaneria di porto marittimo, dipendente dalla Direzione generale della Marina mercantile, è stata rilevata una perdita d'acqua a bordo. Le operazioni di rimorchio previste sono state sospese.

Si spera che l'operazione possa essere completata in due giorni al massimo, sia che si tratti di aprire un passaggio alla nave rimuovendo la sabbia o di trainarla in mare. In entrambi i casi il costo è a carico dell'armatore della nave. L'organismo di Trasporto aprirà un fascicolo disciplinare qualora, nell'ambito dell'indagine, rilevi negligenze da parte del comandante dello yacht.

Il capitano è stato evacuato all'ospedale La Fe di Valencia dall'elicottero del soccorso marittimo Helimer 203 perché era malato. A bordo restano gli altri due membri dell'equipaggio dello yacht, cosa che ha attirato ancora più attenzione da parte dei bagnanti. Uno spettacolo che alcuni turisti hanno definito "surreale" e che sperano che possa presto essere rimorchiato in un altro luogo. « È qualcosa di diverso, per uscire un po' dall'ordinario», ha commentato un frequentatore abituale di questa spiaggia.