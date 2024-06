Social card da 500 euro: cosa si può comprare, i prodotti esclusi e quanto valgono gli sconti associati

Arriva la nuova social card da 500 euro. Come anticipato da Il Messaggero, quindi, l'importo quest'anno sarà maggiore rispetto allo scorso anno, mentre cresce anche la platea dei beneficiari di circa 30mila persone (in tutto 1,33 milioni). Il bonus è dedicato alla spesa, i carburanti e gli abbonamenti dei mezzi di trasporto e scatta per coloro che hanno un Isee fino a 15mila euro. In campo quest'anno ci sonop 676 milioni. Il numero di cibi acquistabile sarà maggiore rispetto alla versione dello scorso anno e scattano nuovi controlli ex-ante da parte dell'Inps per isolare le truffe.

La card sarà distribuita dalle Poste in tutti i Comuni a partire da luglio e si potrà attivare dal 1° settembre (con acquisti fino a febbraio 2025). Ancora dubbi sugli sconti associati al contributo. Le associazioni del commercio vorrebbero non rinnovare il 15% di riduzione dei prezzi nei punti vendita che rappresentano, stabilito lo scorso anno, per tutelare il fatturato delle aziende. I consumi e le vendite, infatti, sostengono siano deboli. Il governo le spinge invece a intervenire. Si può però trovare un accordo attorno a sconti variabili e su base volontaria. Vediamo nel dettaglio quali beni sono acquistabili con la card, quali sono esclusi e che sconti potrebbero essere associati al contributo.

Social card, aumenti a 500 euro da settembre: requisiti per averla, cosa si può acquistare