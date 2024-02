Terra amara, le anticipazioni di oggi (21 febbraio): scontro tra Zuleyha e Colak

Torna oggi in tv Terra amara, la soap opera turca trasmessa da Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 21 febbraio.

Le anticipazioni

Dopo aver trascorso gli ultimi diciotto anni dietro alle sbarre, Colak è tornato a Cukurova per rimettere le mani su quei possedimenti che secondo lui gli appartenevano e gli sono stati sottratti indebitamente dai suoi nemici, tra cui anche Demir.

Determinato come non mai a riprendersi le sue terre, il deliquente ha dato ordine ai suoi scagnozzi di andare a distruggere le baracche dei braccianti, che sotto choc per quanto accaduto chiedono aiuto a Zuleyha. La signora, che ha già capito con chi ha a che fare, si rende conto dell'urgenza di prendere in mano la situazione. Dopo aver fatto risistemare le baracche, l'ex sarta decide quindi di andare da Colak per affrontarlo, per poi rimproverarlo davanti a tutti. Mentre i braccianti applaudono la generosità e l'audacia della loro eroina, lo spregevole imprenditore tenta di scusarsi con loro che, però, gli fanno sapere di non avere la minima intenzione di tendergli una mano. Intanto, Vahap, che è stato cacciato via da Abdulkadir perché si è fatto sottrarre da Betul il filmato che incastra Fikret per traffico di droga e si è unito agli uomini di Colak, sta escogitando un piano per colpire proprio l'Altun. Che cosa avrà in mente?