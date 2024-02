Kate Middleton, come sta la principessa? William parla per la prima volta della moglie: la confessione

Mercoledì 21 Febbraio 2024, 08:07 - Ultimo aggiornamento: 08:19

Nella scintillante serata di premiazione dei BAFTA, il Principe William ha catturato l'attenzione del pubblico non solo per la sua presenza all’evento, ma anche per l’assenza significativa che lo ha necessariamente accompagnato: la mancanza accanto a lui della Principessa di Galles, Kate Middleton, alle prese con i suoi noti problemi di salute. Mentre le luci del Southbank Centre's Royal Festival Hall di Londra risplendevano di glamour cinematografico da ogni angolo, William si è presentato da solo, mentre Kate è in convalescenza dopo l’intervento chirurgico all'addome di qualche settimana fa. La sua assenza, accompagnata dalle preoccupazioni familiari, ha aggiunto un tocco di umanità e realismo a un evento tanto mondano. L’erede al trono, però, non ha mancato un importante appuntamento: ha condiviso un momento di intimità e vulnerabilità, facendo un’emozionante rivelazione sui recenti problemi di salute della moglie. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; Music by Korben MKdB



Leggi anche:-- Kate Middleton “respinge” il gesto affettuoso di William: momento imbarazzante dopo quella frase di suo marito