Terra Amara, le anticipazioni del 13 novembre: il piccolo Kerem Ali è in fin di vita

Terra Amara torna oggi in tv con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri, eventi inaspettati e nuovi amori che affiorano. Vediamo ora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 13 dicembre.

Terra Amara, le anticipazioni del 13 dicembre

Fekeli sta vivendo un momento di grande dolore: nel giro di poco tempo ha dovuto dire addio ad Hunkar, la sola donna che abbia mai amato, e a Yilmaz, colui il quale ha sempre reputato un figlio.

Adesso, Fekeli ha dovuto assistere anche alla morte di Mujgan, che ha sempre considerato una figlia. Per fortuna, gli resta il piccolo Kerem Ali, del quale deve prendersi cura: il bambino è rimasto orfano di entrambi i genitori e quindi ha bisogno di lui come non mai. Fekeli decide di adottare ufficialmente Kerem Ali ma, come ha confidato a Lutfiye, teme che non gli sarà permesso.

L'Hekimoglu ha infatti ancora due parenti in vita, la madre ed il fratello, i quali potrebbero decidere di far valere i loro diritti sul biambino. Al ranch arriverà presto un avvocato con il preciso obiettivo di prendere con sé Kerem Ali per portarlo via. Ma accade qualcosa di ben più grave: la domestica Nazire avverte Fekeli che il bambino sta molto male. Disperato, il nonno corre da Kerem Ali per condurlo - insieme a Fikret e a Lutfiye - in ospedale. Qui il piccolo viene immediatamente ricoverato: le sue condizioni sono gravi ed è necessario metterlo in terapia intensiva. Kerem Ali purtroppo ha la meningite.