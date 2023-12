Grande Fratello, Anita Olivieri e il mistero del video mai mandato in onda: il retroscena sulla «linea della vita»

Mercoledì 13 Dicembre 2023, 08:33

Lo scorso novembre Anita Olivieri ha sconvolto i concorrenti del Grande Fratello parlando della sua "linea della vita". A distanza di un mese da quel momento, qualcosa che sembrava di vitale importanza per lei sembra essere completamente dimenticato. Ma che fine ha fatto la "linea della vita" della concorrente del reality show di casa Mediaset? A chiederlo sono davvero in tanti tra i telespettatori del programma. Quale mistero si cela dietro Anita? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



