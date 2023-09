Terra Amara, le anticipazioni del 29 settembre: Demir affascinato dalla nuova arrivata Umit, ma chi è veramente?

Torna anche oggi in tv l'appuntamento con un nuovo episodio di Terra Amara, la seguitissima soap opera turca in onda alle 14.10 su Canale 5 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Vediamo insieme nel dettaglio le anticipazioni della puntata di oggi, 29 settembre.

Terra Amara, le anticipazioni di oggi

Un nuovo incontro casuale tra Demir e la nuova arrivata Umit affascina sempre di più lo Yaman, che tenta di consocerla facendo conversazione, ma non gli riesce molto bene...la ragazza sembra infatti rispondere in maniera stranamente vaga quando si tratta di parlare di sé stessa, del proprio passato, insomma, della propria identità.

Un velo di mistero che insospettisce.

Demir ancora non lo sa, ma ha davanti a sé il nuovo primario dell'ospedale di Cukurova: la Kahraman sarà la sostituta di Mujgan, che non la prende affatto bene. Non sopporta l'idea di essere rimpiazzata e, sfogandosi con Behice, quest'ultima le consiglia di aprire uno studio tutto suo, magari a Istanbul. Ma Fekeli non vuole separarsi dal piccolo Kerem, e le consiglia invece di aprirne uno nel paese. Una scelta importante che potrebbe cambiare molto il proprio stile d vita. Cosa deciderà la dottoressa?