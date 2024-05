Lilli Gruber assente a Otto e Mezzo, al suo posto c'è Giovanni Floris: «Sarò con voi un paio di giorni». Cosa è successo?

«Sarò con voi per un paio di giorni» con queste parole ieri Giovanni Floris ha aperto Otto e Mezzo (su La7) al posto di Lilli Gruber. È successo ieri e si ripeterà anche stasera, venerdì 31 maggio. Non è la prima volta che il volto di DiMartedì sostituisce la collega Lilli Gruber, infatti già a maggio e dicembre dell’anno scorso aveva condotto il programma per due brevi periodi.

Caso Mentana-Gruber, cosa è successo davvero? I 16 minuti di ritardo, le voci di un passaggio al Nove e la lettera dei vertici de La7

Ma perché la giornalista è assente? Dopo il "dissing" con Enrico Mentana, rumors si rincorrono e in particolare su X molti utenti pensano che la giornalista possa trovarsi al raduno annuale del gruppo Bilderberg al quale solitamente partecipa.