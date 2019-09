Tale e Quale, al via la nona edizione, ecco il cast: in pista Francesco Monte, Pannofino ed Eva Grimaldi

Pronti? Via! Presentata agli Studi Fabrizio Frizzi la nona edizione di Tale e Quale Show, il talent show che mette alla prova beniamini dello spettacolo (più o meno noti) con il canto e con l’imitazione di grandi interpreti musicali del presenti e del passato. Apre la kermesse con le parole del suo faro guida Carlo Conti, ideatore e conduttore dello show che mette d’accordo tutti e che continua nel tempo a collezionare ascolti. Parola d’ordine: spettacolo ...e talento! Veri e propri luminosi ed inossidabili fili che uniscono quel primo appuntamento del 20 aprile 2012, al prossimo di venerdì 13 settembre 2019 alle 21.25 su Rai1, una prima serata rigorosamente in diretta in cui avrà inizio l’avventura dei dodici concorrenti selezionati dal programma.

Spiccano su tutti i nomi di Francesco Pannofino, di un atteso e Francesco Monte e di un’insolita Eva Grimaldi e poi, ancora Flora Canto, Jessica Morlacchi, Lidia Schillaci, Sara Facciolini, Davide De Marinis, Tiziana Rivale, Agostino Penna, David Pratelli e il duo comico Gigi e Ross. Dodici impavidi pronti a mettersi in gioco e soprattutto ad accettare il giudizio di Loretta Goggi, giurata d’eccellenza per Conti che la ritiene inamovibile e a cui fanno seguito Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

«Tra le novità di quest’anno anche la puntata dedicata ai non famosi, preludio di un’ulteriore edizione a cui stiamo pensando da tempo, interamente interpretata dal pubblico. E potrebbe essere proprio l’edizione numero dieci», anticipa Carlo Conti che saluta i coach e ringrazia Endemol Shine Italy e la Rai per credere ancora in un progetto che ha raggiunto livelli altissimi. Grande oggetto del mistero è Francesco Monte, che ai microfoni afferma di esser pronto: «Sono in un contesto che non è il mio, ma sono pronto a mostrare che c'è dell'altro, perché c'è tanto altro!».

