Martedì 22 Febbraio 2022, 10:29

Silvia Toffanin è a Striscia la Notizia come co-conduttrice al fianco di Ezio Greggio. La sua prima prova dietro al bancone del tg satirico, però, non è piaciuta certo a tutti i telespettatori, tant’è che in molti hanno sentenziato su di lei. Photo Credits: Kikapress; Music: "Buddy" from Bensound.com

