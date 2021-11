Stasera in tv, oggi mercoledì 17 novembre Chi l'ha visto su Rai 3: i casi da risolvere. Anticipazioni

Mercoledì 17 Novembre nuovo appuntamento con Federica Sciarelli e i casi di 'Chi l'ha visto'. Come sempre molti saranno gli argomenti trattati dal programma. Tra questi l'omicidio di Nadia Cella, avvenuto 25 anni e il mistero delle ossa umane trovate di recente in una grotta sull' Etna. Appuntamento in prima serata su Rai3 Crediti foto: kikapress, Ufficio stampa Rai Music: «Summer» from Bensound.com



