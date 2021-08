Stasera in tv 22 agoto, Argo su Iris: la vera storia dietro il film di Ben Affleck

Domenica 22 Agosto 2021, 10:37

Stasera in tv, domenica 22 agosto in prima serata su IRIS, andrà in onda Argo quinto film da regista per Ben Affleck che vi recita anche. Ambientato a Teheran dopo la rivoluzione iraniana del 1979, racconta la 'Canadian Caper' una delle più famose operazioni di spionaggio degli Stati Uniti messa in atto per liberare alcuni cittadini americani che si erano rifugiati nell'ambasciata canadese della capitale iraniana. Crediti foto: kikapress Music: «Summer» from Bensound.com