Stasera in tv venerdì 2 luglio su Italia 1, «Una ragazza e il suo sogno»: curiosità e trama del film con Colin Firth

Venerdì 2 Luglio 2021, 12:04

Stasera in tv andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «Una ragazza e il suo sogno», commedia americana per ragazzi del 2003. Secondo lungometraggio diretto dalla regista statunitense Dennie Gordon. Basato sull'opera teatrale del 1955 «The Reluctant Debutante» di William Douglas-Home, è il secondo adattamento per lo schermo di quest'opera.

La trama

Daphne Reynolds è una ragazza americana di 17 anni che vive a New York con la madre Libby, che fa la cantante ai matrimoni. La ragazza adolescente riprende i rapporti con il padre, a Londra. La comparsa di questa giovane nella vita del rigido rappresentante dell'alta classe inglese non sar`a priva di conseguenze.

Curiosità

Su Rotten Tomatoes il film ha un punteggio di approvazione del 35% basato su 108 recensioni. Mentre su Metacritic, il film ha un punteggio medio ponderato di 41 su 100, basato su 27 recensioni. Il pubblico intervistato da CinemaScore ha assegnato al film un voto "A" su una scala da A a F.

