Stasera in tv, oggi mercoledì 10 novembre su Italia 1 «Suicide Squad»: curiosità e trama del film con Margot Robbie

Stasera in tv, mercoledì 10 novembre, andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «Suicide Squad» del 2016. Sesto lungometraggio del regista statunitense David Ayer. Tra i protagonisti Will Smith, Margot Robbie e Jared Leto.

Sanremo 2022, indiscrezione: «Fiorello non ci sarà». Il silenzio social di Rosario

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto TELEVISIONE Giraud: «Sì faccio schifo.. ma ho anche dei... TELEVISIONE Gf, Nazzaro e l'errore di grammatica

La trama

La coppia Warner Bros, DC Comics colpisce ancora e porta sul grande schermo un nuovo gruppo antieroi. Missioni pericolose, compiti delicati, azioni che portano a mettere a repentaglio la vita stessa. Con la garanzia implicita che nessuno si possa permettere di declinare la richiesta, in virtù del patto che si viene a determinare. In cambio, infatti, dell'accettazione del compito, ciascuno dei criminali reclutati per l'occasione ottiene la promessa di clemenza per le pene detentive cui è stato condannato.

A mettere sul piatto della bilancia la proposta, è un ente governativo segreto gestito da Amanda Waller e chiamato Argus: si viene a creare una task force di prigionieri meta-umani messa in piedi per fronteggiare minacce soprannaturali. A guidare il gruppo, il militare Rick Flag, personalmente legato all'archeologa June Moone, detta Incantatrice, posseduta dallo spirito di un'antica sacerdotessa.

Curiosità

Al 14 ottobre 2016 «Suicide Squad» aveva incassato 325,1 milioni di dollari in Nord America e 420,5 milioni di dollari nel resto del mondo, per un totale complessivo di 745,6 milioni di dollari, a fronte di un budget di 175 milioni, a cui si aggiungono i costi sostenuti per promuovere il film, che ammontano a 150 milioni.

La pellicola conquistò una statuetta per il Miglior trucco a Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini e Christopher Nelson alla cerimonia degli Oscar 2017.

Striscia la Notizia, «razzista»? Il Gabibbo mostra un video contro Tommaso Zorzi: «Vergognati. Ecco chi sei davvero»