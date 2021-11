Stasera in tv, oggi mercoledì 10 novembre su Rai 4 «Signs»: curiosità e trama del film con Mel Gibson

Stasera in tv, mercoledì 10 novembre, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Signs» del 2002. Quinto lungometraggio del regista statunitense M. Night Shyamalan. Tra i protagonisti Joaquin Phoenix, Tom Hanks e Rory Culkin.

La trama

La vita del reverendo Graham Hess, interpretato da Mel Gibson, è sconvolta quando la moglie Colleen rimane uccisa in un incidente d'auto. Distrutto, Graham, abbandona la chiesa e si rifugia con i suoi due bambini e suo fratello minore Merill, interpretato da Joaquin Phoenix, in una cittadina rurale della Pennsylvania. Un giorno, al risveglio, gli Hess trovano nel loro campo di grano enormi disegni circolari. I bambini pensano subito agli alieni, Merrill crede si tratti di un tentetivo di sabotaggio. Graham non sa cosa pensare. Ma, quando il telegiornale riporta di simili avvenimenti accaduti ai quattro angoli della terra, la questione assume contorni inquietanti.

Curiosità

Il film è uscito nelle sale negli Stati Uniti d'America il 2 agosto 2002, mentre nelle sale italiane il 17 ottobre 2002.

Il regista M. Night Shyamalan appare nel film nel ruolo di Ray Reddy, l'uomo che aveva causato l'incidente in cui morì la moglie di Graham Hess. In «Scary Movie 3 - Una risata vi seppellirà» è in parte una parodia del film. La parte di Merrill Hess fu inizialmente data all'attore Mark Ruffalo, che però vi dovette rinunciare poiché gli fu diagnosticato un tumore al cervello.

