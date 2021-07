Stasera in tv sabato 24 luglio su Rai 3, «Opera senza autore»: curiosità e trama del film con Tom Schilling

Sabato 24 Luglio 2021, 00:21

Stasera in tv, sabato 24 luglio, andrà in onda su Rai 3 alle 20:30 il film «Opera senza autore» del 2018. Terzo lungometraggio diretto dal regista tedesco Florian Henckel von Donnersmarck. Tra i protagonisti Sebastian Koch, Tom Schilling e Paula Beer. La pellicola drammatico-romantica è stata in nomination per il Leone d'Oro alla 75esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, per un Golden Globe e per due premi Oscar nelle categorie Miglior film in lingua straniera e Miglior fotografia.

La trama

Attraverso tre decenni, la storia, ispirata a fatti reali, dell'artista Kurt Barnert, interpretato da Tom Schilling, del suo intenso amore per Elisabeth e del complicato rapporto con il suocero, il Professor Seeband, che, disapprovando il rapporto dell'artista con la figlia, fa di tutto per porre fine al loro rapporto. Quello che tutti ignorano è che le loro vite sono già legate da un terribile crimine commesso da Seeband molto tempo prima.

Curiosità

Il regista de «Le vite degli altri», Florian Henckel von Donnersmarck torna a girare in Germania, con questo film ispirato a una storia vera. Il regista ha spiegato che il punto di ispirazione per il film è stato un articolo del famoso giornalista investigativo tedesco Jürgen Schreiber sul pittore tedesco Gerhard Richter. La zia di Richter, Marianne Schönfelder, fu uccisa dai nazisti perché schizofrenica. Richter la immortalò in un dipinto intitolato Zia Marianne in cui la zia tiene in braccio Gerhard Richter da bambino, ma presumibilmente, in realtà, non aveva alcun collegamento con la vita del suo autore.

