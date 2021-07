Uomini e Donne, arriva la prima tronista trans: ecco chi è

Mercoledì 21 Luglio 2021, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 13:15

A settembre siederà sul trono di Uomini e Donne la prima transessuale. A rivelarlo è Dagospia. Una grande novità per il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e un evento storico per il format in onda da 25 anni.

Chi sarà la tronista

Ancora sconosciuta l'identità della tronista: sappiamo che ha completato il suo percorso di transizione passando dall'essere un uomo all'essere donna. Secondo le indiscrezioni si tratterebbe di una commessa. A settembre Uomini e Donne ripartirà con la formula che vede unire il Trono Over a quello Classico.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Temptation Island, Floriana lascia Federico: «Fai schifo,... TELEVISIONE Temptation Island: ecco perché il programma che mostra... TELEVISIONE Uomini e Donne, Tina Cipollari ci sarà a settembre? L'INTERVISTA Alessandra Amoroso a San Siro: «Io, salvata dalla fatina...

Temptation Island: ecco perché il programma che mostra l'infedeltà ha così tanto successo