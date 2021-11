Stasera in tv, oggi martedì 2 novembre su Iris «Vento selvaggio»: curiosità e trama del film con John Wayne

Martedì 2 Novembre 2021, 16:19

Stasera in tv, martedì 2 novembre, andrà in onda su Iris alle 23:28 il film «Vento selvaggio» del 1942. Settantaseiesimo lungometraggio diretto dal regista, produttore e montatore statunitense Cecil B. DeMille. Tra i protagonisti Ray Milland, John Wayne e Paulette Goddard.

Sanremo 2022, indiscrezione: «Fiorello non ci sarà». Il silenzio social di Rosario

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto SANREMO Sanremo, indiscrezione: «Fiorello non ci sarà» TELEVISIONE Rossano Rubicondi, cosa svela Mara Venier? TELEVISIONE Gf, Gianmaria, Jo, Soleil e Nicola: chi uscirà...

La trama

Dopo un naufragio di cui non ha colpe il capitano Jack Stuart, interpretato da John Wayne, riesce a impadronirsi di una nuova nave e d'accordo con una banda di pirati diventa loro complice: ma la presenza di una donna nascosta a bordo, Drusilla, interpretata da Susan Hayward, rovinerà i suoi piani e gli costerà la vita.

Curiosità

Il film fu prodotto dalla Paramount Pictures dal 2 giugno al 30 agosto 1941 con un budget stimato di 4 milioni di dollari. È stato tratto dalla novella di Thelma Strabel, pubblicata a puntate sul «The Saturday Evening Post» dal 27 aprile al 1º giugno 1940. La formazione del cast subì diverse modifiche. Tra queste: Charles Bickford prese il posto di Morris Ankrum e, nel ruolo di zia Henrietta, Hedda Hopper sostituì Spring Byington. Il film conquistò il Premio Oscar 1943 per i migliori effetti speciali.

Il film fu distribuito dalla Paramount Pictures. Fu presentato in prima a Los Angeles il 18 marzo e poi a New York il 26 marzo 1942. In Italia uscì il 27 luglio 1946.

Striscia la Notizia, «razzista»? Il Gabibbo mostra un video contro Tommaso Zorzi: «Vergognati. Ecco chi sei davvero»