Gf Vip, Gianmaria, Jo, Soleil e Nicola in nomination: chi uscirà venerdì?

Martedì 2 Novembre 2021, 01:35

Carmen Russo è stata la preferita questa settimana dal televoto e quindi è stata lei a dover decidere chi mandare in nomination. La spada di Damocle è caduta sulla testa di Gianmaria Antinolfi. L'imprenditore napoletano, di cui è stata messa in dubbio anche la professione (Soleil ha detto che è solo un rappresentante di pellami), non convince nessuno. E stasera, ma in realtà tutta la settimana, è stato messo sotto accusa dalla maggioranza dei vipponi. L'unico a prenderne le difese è stato Aldo Montano e timidamente anche Silvestri si è "schierato" in sua difesa dicendo che Alex, Soleil e Sophie stavano esagerando con le offese e gli insulti. Ma dopo le sorprese, le liti e le gag comiche si deve tornare a parlare di nomination della casa del Gf Vip e Alfonso Signorini richiama tutti all'ordine ricordando ai concorrenti che da stasera vuole motivazioni reali e non frasi di facciata.

Gf Vip, le nomination

Oltre a carmen russo sono stati altri 5 i vipponi che si sono conquistati l'immunità: Giucas, Manila, Aldo, Manuel, Katia e Alex. Mentre le opinioniste hanno salvato Francesca Cipriani complice sicuramente la storia che l'ex Pupa ha raccontato. Quando andava a scuola infatti la Cipriani è stata vittima di bullismo e stasera Alfonso ha voluto che Francesca raccontasse quei momenti e mandasse un messaggio importante ai giovani che stanno subendo quello che lei ha già passato e superato.

Tra voti inaspettati e nomi scontati al televoto stasera sono finiti: Gianmaria, Nicola, Soleil e Jo.

L'appuntamento per la prossima puntata del Gf Vip è venerdì 5 novembre alle 21.40 su Canale 5