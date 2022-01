Stasera in tv, oggi venerdì 7 gennaio su Iris «Di nuovo in gioco»: curiosità e trama del film con Clint Eastwood diretto da Robert Lorenz

Stasera in tv, venerdì 7 gennaio, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Di nuovo in gioco» del 2021. La pellicola diretta da Robert Lorenz è interpretata dall'intramontabile Clint Eastwood, nel ruolo di un talent scout di baseball al tramonto della carriera.

Gus è un talent scout di baseball, che lavora agli Atlanta Braves, sta vedendo spegnersi la sua carriera giorno dopo giorno. Non riesce più a scovare campioni, non ha più il fiuto del passato. Un viaggio in North Carolina con la figlia Mickey (Amy Adams), con la quale i rapporti non sono propriamente idilliaci, potrebbe risolvere tutto. Gus, infatti, torna in compagnia di una giovane promessa ed è pronto a rimettersi in gioco...

Si tratta del primo ruolo importante di Clint Eastwood in un film nel quale non è stato anche regista nell'arco di diciannove anni: l'ultimo film era stato "Nel centro del mirino" di Wolfgang Petersen. Le scene con Gus Lobel da giovane utilizzano primi piani di Clint Eastwood presi dal film "Firefox - Volpe di fuoco" (1982), ottavo film diretto da Eastwood: un simpatico cameo del giovane Clint nel film del vecchio Clint.