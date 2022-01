Stasera in tv, oggi venerdì 7 gennaio su Cielo «Giovane e bella»: curiosità e trama del film con Charlotte Rampling e Marine Vacth

Stasera in tv, venerdì 7 gennaio, andrà in onda su Cielo alle 21:15 il film «Giovane e bella» del 2013. La pellicola che racconta la psicologia di una giovane francese ribelle, è interpretata dalla bellissima Marine Vacth e dalla bravissima Charlotte Rampling.

Trama

Isabelle è una bellissima ragazza di diciassette anni, di buona famiglia, che vive con la madre, il fratello e il patrigno. Durante le vacanze estive sperimenta il primo rapporto sessuale e, di ritorno dal mare, decide di prostituirsi organizzando appuntamenti su internet. Più che le esigenze economiche sono i sentimenti di ribellione, la ricerca di un'identità e la voglia di sperimentare la propria sessualità che spingono Isabelle verso il pericoloso gioco della vendita del proprio corpo. Protagonista la splendida Marine Vacth.



Curiosità

François Ozon, il regista della pellicola, ha dichiarato di aver prodotto ‘Giovane e bella’ per mettere in evidenza il disagio adolescenziale rispetto a temi come la prostituzione.