Stasera in tv, oggi venerdì 22 aprile su Italia 1 «Rocky II»: curiosità e trama del film con Sylvester Stallone

Stasera in tv, venerdì 22 aprile, andrà in onda su Italia 1 alle 21.20 "Rocky II", film del 1979. Stallone torna come protagonista e regista, dopo il super successo (inaspettato) del primo capitolo della saga.

Trama

Dopo la fama ottenuta grazie all’incredibile incontro con Apollo Creed, Rocky Balboa decide di allontanarsi dal pugilato per dedicarsi ad Adriana e al figlio in arrivo. Per viziare la sua famiglia, tuttavia, il pugile finisce con lo sperperare tutto il suo patrimonio. Mentre Rocky è costretto a cercare un lavoro, Creed vuole riconquistare il suo pubblico e chiede a Balboa una rivincita sul ring per dimostrare di essere l'unico vero campione. Inizialmente scettico, Rocky accetta la sfida ma si scontra con la ferma opposizione di Adriana. Un’improvvisa emergenza, costringerà il pugile a sospendere i suoi allenamenti con Mickey, e la vittoria si fa sempre più difficile da raggiungere. Sarà nuovamente l'amore e il desiderio di riscatto a spingere il pugile indomabile a dimostrare il suo valore sul ring.

Curiosità

In un’altra versione della sceneggiatura, la grande rivincita tra Rocky e Apollo si sarebbe dovuta tenere al Colosseo di Roma.

Secondo un articolo di Philly Mag, nella scena della corsa, Rocky avrebbe attraversato 48 km. Supponendo che l’andatura fosse di circa 13 km/h, avrebbe dovuto affrontare il percorso che vediamo (cantiere treno, Little Italy, fino alla famosa scalinata del Museo d’Arte) in circa 4 ore.