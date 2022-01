Stasera in tv, oggi venerdì 10 gennaio su La7 «The International»: curiosità e trama del film con Clive Owen e Naomi Watts

Stasera in tv, lunedì 10 gennaio, andrà in onda su La 7 alle 21:15 il film «The International» del 2009. La pellicola d'azione ambientata in Germania interpretata da Clive Owen e Naomi Watts e diretta da Tom Tykwer.

Sanremo 2022, Checco Zalone super ospite. Ma il Covid preoccupa: si teme uno show senza pubblico

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO Renzi fa volare gli ascolti della serata La7 TELEVISIONE Gf Vip

Trama

L'agente dell'Interpol Louis Salinger è in piedi, sotto una pioggia battente, e osserva il suo compagno Thomas Schumer che sale su una macchina. Schumer incontra un uomo, André Clement, l'Interpol ha bisogno di notizie sicure sulla International Bank of Business & Credit, che, secondo alcune fonti, starebbe trattando un acquisto di missili dalla Cina. Dall'altra parte dell'oceano il procuratore distrettuale Eleanor Whitman cerca, inutilmente, di contattare Salinger. Spy story di stampo classico che sviluppa un tema di grande attualità: le attività, più o meno lecite, dei colossi bancari.

"In Onda", Matteo Renzi fa volare gli ascolti della serata La7

Curiosità

Una scena di sparatoria esplosiva è ambientata all'interno del famoso Guggenheim Museum di New York. Il team di produzione ha utilizzato i progetti originali del Guggenheim per costruire una replica a grandezza naturale dei suoi interni in un magazzino di locomotive abbandonato. La costruzione ha richiesto quattro mesi.