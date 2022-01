Stasera in tv su Canale 5 GF Vip: l'ingresso di Delia sconvolgerà le dinamiche della casa?

Stasera in tv su Canale 5 è in arrivo un nuovo appuntamento di il "Grande Fratello Vip" dove non mancheranno sorprese per i telespettatori e i concorrenti. In particolare si verificherà un evento che potrebbe cambiare le carte in tavola per una dei vipponi. Delia, la moglie di Alex Belli, sta per entrare: cosa succederà con Soleil? il pubblico non vede l'ora di scoprire cosa accadrà una volta dentro. Sono in tanti ad aver pensato che l'uscita di Alex Belli sia stata solo una mossa per scaturire la curiosità dei fan e aumentare l'audience con l'arrivo di sua moglie, ma qual è la verità?

FOTO: @KIKAPRESS E UFFICIO STAMPA MEDIASET MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM

GF Vip, Soleil e il triangolo amoroso con Alex e Delia: ‘lo scopriremo domani’. Cosa potrebbe succedere con l’ingresso di Delia in casa