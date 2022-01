Stasera in tv, oggi lunedì 3 gennaio su Rai Movie «The Hateful Eight»: curiosità e trama del film di Quentin Tarantino

Stasera in tv, lunedì 3 gennaio, andrà in onda su Rai Movie alle 21:10 il film «The Hateful Eight» del 2015. Film diretto da Quentin Tarantino, interpretato tra gli altri da Samuel L. Jackson, Tim Roth e Kurt Russel.

La trama

Qualche tempo dopo la Guerra civile, una diligenza corre veloce come il vento attraverso un Wyoming immerso nell'inverno. A bordo ci sono il cacciatore di taglie John Ruth, detto Il Boia, e la sua prigioniera Daisy Domergue, diretti alla città di Red Rock, dove Ruth deve consegnare alla giustizia la fuggitiva. Sorpresi da una tormenta di neve, cercano rifugio nell'emporio di Minnie. Mentre infuria la bufera, tutti cominciano a pensare che forse nessuno di loro giungerà mai a Red Rock. Sulle musiche composte dal Maestro Ennio Morricone si svolge il nuovo werstern, il secondo dopo "Django Unchained" (2012), scritto e diretto da Quentin Tarantino.

Curiosità

Il copione del film trapelò illegalmente su internet nel 2013, a pochi mesi dall’annuncio dell’inizio della produzione. Tarantino, dopo l’accaduto, dichiarò di aver cancellato definitivamente il progetto. I componenti del cast, particolarmente convinti della bontà della pellicola, cercarono in tutti i modi di far cambiare idea al regista americano. Alla fine, Samuel L. Jackson riuscì a persuadere definitivamente Tarantino. Ennio Morricone ha confermato in un’intervista di aver accettato di scrivere la colonna sonora del film dopo aver letto – e apprezzato – la sceneggiatura.